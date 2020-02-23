https://static.news.ru/photo/fc2a1b44-5646-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.

Как сообщает РИА Новости, из всех заражённых на Diamond Princess 36 человек в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, 23 февраля на Хоккайдо выявили ещё 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, третья смерть зафиксирована в Японии среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess. Скончался 80-летний гражданин Японии.

Круизный лайнер вышел из Иокогамы 20 января. Среди его пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина сошёл на берег 25 января в Гонконге. Когда корабль вернулся обратно в порт 3 февраля, его поставили на двухнедельный карантин. На борту находились 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 10 россиян.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2400 человек, более 23 тысяч — излечились. Заболевание подтверждено у более чем 78 тысяч человек.