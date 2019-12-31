Народный банк Китая (аналог Центробанка) объявил о снижении с 6 января на 50 базисных пунктов коэффициента требуемых резервов.
Регулятор выпустил по этому поводу специальное обращение, выдержки из которого
От сокращения коэффициента будут освобождены финансовые и лизинговые компании. Народный банк рассчитывает снизить расходы кредитных организаций на 15 млрд юаней в год и стабилизировать таким образом общую ликвидность банковской системы.
1 января Китай также объявил о временном снижении пошлин на более чем 850 товаров, передавал NEWS.ru.
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