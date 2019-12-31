https://static.news.ru/photo/b6dbf464-2c97-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/Global Look Press

Народный банк Китая (аналог Центробанка) объявил о снижении с 6 января на 50 базисных пунктов коэффициента требуемых резервов.

Регулятор выпустил по этому поводу специальное обращение, выдержки из которого приводит ТАСС. Согласно документу, мера направлена на сокращение объёма наличных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, и на высвобождение около 800 млрд юаней (порядка $115 млрд).

От сокращения коэффициента будут освобождены финансовые и лизинговые компании. Народный банк рассчитывает снизить расходы кредитных организаций на 15 млрд юаней в год и стабилизировать таким образом общую ликвидность банковской системы.

1 января Китай также объявил о временном снижении пошлин на более чем 850 товаров, передавал NEWS.ru.