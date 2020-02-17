https://static.news.ru/photo/dec5108e-5175-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Скотт Моррисон Фото: Bai Xu/Xinhua/Global Look Press

Находящихся на карантине на борту корабля в порту японского города Иокогама австралийцев изолируют от соотечественников на 14 дней. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Более 200 человек будут эвакуированы на родину 19 февраля. Их поместят на повторный карантин, на этот раз на севере Австралии. Из Японии бортом авиакомпании Qantas также будут вывезены граждане Новой Зеландии, отмечает Reuters.

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