Массовые антиправительственные выступления вновь начались в Гонконге. Участниками согласованного с властями митинга стали десятки тысяч человек.
Организатором акции выступил «Гражданский фронт за права человека». Разрешение на проведение демонстрации организация получила после перерыва в несколько месяцев.
Митинг приурочен к Дню прав человека, который в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН отмечается 10 декабря. Демонстранты требуют наказания для полицейских за жестокости при разгоне протестующих и запрета на применение ими слезоточивого газа. Некоторые из них принесли с собой флаги США,
Ранее NEWS.ru писал, что перед началом акции полиция задержала 11 членов радикальной группы. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, биты, баллончики с перцовым газом и пиротехнические изделия.
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