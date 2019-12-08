https://static.news.ru/photo/d69d631a-19b8-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовые антиправительственные выступления вновь начались в Гонконге. Участниками согласованного с властями митинга стали десятки тысяч человек.

Организатором акции выступил «Гражданский фронт за права человека». Разрешение на проведение демонстрации организация получила после перерыва в несколько месяцев.

Митинг приурочен к Дню прав человека, который в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН отмечается 10 декабря. Демонстранты требуют наказания для полицейских за жестокости при разгоне протестующих и запрета на применение ими слезоточивого газа. Некоторые из них принесли с собой флаги США, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что перед началом акции полиция задержала 11 членов радикальной группы. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, биты, баллончики с перцовым газом и пиротехнические изделия.