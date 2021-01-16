Альпинист-инвалид не сумел покорить 300-метровый небоскрёб

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Наполовину парализованный альпинист Лай Чи-вай попытался взобраться на небоскрёб Нина на острове Коулун в инвалидной коляске. Ему удалось подняться высоту более 250 м, но до вершины здания он добраться не смог.

Подъём занял более 10 часов. В итоге альпинист сдался, отметив, что стал испытывать страх.

Я был очень напуган. Поднимаясь на гору, я могу держаться за камни или небольшие отверстия, но со стеклом всё, на что я действительно могу положиться, — это верёвка, на которой я вишу, — цитирует его Reuters.

Целью мероприятия был сбор средств для пациентов с травмами спинного мозга. Сумма пожертвований составила 5,2 млн гонконгских долларов ($670, 6).

Лай Чи-вай неоднократно становился чемпионом Азии по скалолазанию. В 2011 году он попал в автомобильную аварию, в результате чего нижняя часть тела у него обездвижена. Однако он продолжает заниматься альпинизмом.

Ранее NEWS.ru писал, что два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Приземлились оба экстремала благополучно.