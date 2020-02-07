https://static.news.ru/photo/74dc78e0-498e-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpgФото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press
Организаторы международной ярмарки Art Basel заявили о решении не проводить мероприятие в Гонконге, намеченное на 19 — 21 марта. Причиной стала вспышка и распространение нового типа коронавируса.
В сообщении, размещённом в Instagram, уточняется, что следующая арт-ярмарка на территории Гонконга пройдёт в период с 25 по 27 марта 2021 года. В 2019 году мероприятие привлекло почти 90 тысяч посетителей из более чем 70 стран, отмечает CNN.
Решение отменить проведение Art Basel в Гонконге было сверхтяжёлым для нас, — подчеркнул один из руководителей мероприятия Марк Шпиглер.
В самом Гонконге люди закупаются товарами первой необходимости — продуктами, туалетной бумагой, салфетками, мылом. В некоторых магазинах они уже раскуплены, в соцсетях публикуют фото пустых полок супермаркетов.
If you came to this supermarket in Wan Chai today for toilet paper or cleaning products - youâre out of luck. pic.twitter.com/JpEVnzNDh1