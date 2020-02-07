https://static.news.ru/photo/74dc78e0-498e-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы международной ярмарки Art Basel заявили о решении не проводить мероприятие в Гонконге, намеченное на 19 — 21 марта. Причиной стала вспышка и распространение нового типа коронавируса.

В сообщении, размещённом в Instagram, уточняется , что следующая арт-ярмарка на территории Гонконга пройдёт в период с 25 по 27 марта 2021 года. В 2019 году мероприятие привлекло почти 90 тысяч посетителей из более чем 70 стран, отмечает CNN.

Решение отменить проведение Art Basel в Гонконге было сверхтяжёлым для нас, — подчеркнул один из руководителей мероприятия Марк Шпиглер.

В самом Гонконге люди закупаются товарами первой необходимости — продуктами, туалетной бумагой, салфетками, мылом. В некоторых магазинах они уже раскуплены, в соцсетях публикуют фото пустых полок супермаркетов.

If you came to this supermarket in Wan Chai today for toilet paper or cleaning products - youâre out of luck. pic.twitter.com/JpEVnzNDh1 — Sarah Faidell (@FaidellCNN) February 7, 2020

Как писал NEWS.ru, власти Гонконга приняли решение помещать на карантин на 14 дней всех путешественников, прибывающих из континентальной части Китая.