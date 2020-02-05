https://static.news.ru/photo/f0cd4ed2-4800-11ea-8229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все путешественники, прибывающие в Гонконг из материковой части КНР, будут помещены в карантин на 14 дней. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава администрации специального административного района Китая Кэрри Лам.

Она подчеркнула, что такая мера коснётся всех пассажиров, в том числе резидентов Гонконга. В городе выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в трёх случаях пациенты заболели после контактов с другими заражёнными. По словам Лэм, власти наблюдают ухудшение тенденции, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, в Гонконге была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Медики подчеркнули, что 39-летний пациент перед кончиной находился в стабильном состоянии.