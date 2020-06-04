Вышел трейлер нового документального фильма о Бэнкси

Компания «Пионер» опубликовала трейлер очередного документального фильма, посвящённого британскому анонимному художнику Бэнкси. Российская премьера состоится в августе.
В картине, получившей название BANKSY, рассказывается история и философия одного из самых известных представителей мира искусства современности. Режиссёром выступил Элио Эспана, создатель документалки «Преступность военного времени».
Его политическое искусство, провокации и дерзкое вторжение оскорбляли истеблишмент и создавали новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной, — говорится в описании ролика.
Как писал NEWS.ru, фильм «В погоне за Бэнкси» покажут на кинофестивале Beat Film Festival. Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, теперь должно пройти с 21 июля по 2 августа.
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