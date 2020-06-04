Вышел трейлер нового документального фильма о Бэнкси

Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Петербургский художник Алексей Шабалин создал из гречневой крупы аналог «Чёрного квадрата» и выставил его на продажу на Avito за 690 млн рублей.

Автор утверждает, что его адаптация знаменитого произведения Казимира Малевича сдержит в себе тайное послание. Однако заметить его можно лишь при тщательном рассмотрении «Гречневого квадрата». Шабалин также предложил свою картину Третьяковской...