У популярного музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом в мемуарах More Than Likely написали британские писатель и сценарист Дик Клемент и Иэн Ла Френе.
Элтону Джону предложили ВИП-тур по Кремлю в 1979 году, когда музыкант выступил с концертом в СССР. Супруге Дика Клемента удалось присоединиться к экскурсии. Гостям показали сокровища российских царей, включая яйца Фаберже. Уже выйдя на Красную площадь, исполнитель рассказал женщине, что его коллекция яиц Фаберже больше, передаёт
Известно, что российский ювелир Карл Фаберже, являющийся немцем по происхождению, создал как минимум 71 яйцо, в том числе 54 императорских. В Оружейной палате хранятся десять таких яиц. Издание уточняет, что даже неимператорское яйцо стоит не менее миллиона фунтов стерлингов.
Как ранее писал News.ru, миллиардер Виктор Вексельберг — один из самых заметных меценатов и коллекционеров России. Уже много десятилетий он собирает предметы декоративно-прикладного искусства дореволюционной России. В его коллекции — табакерки, столовое серебро, религиозные предметы, ювелирные украшения. Самой заметной и ценной частью коллекции стали девять императорских пасхальных яиц ювелирной фирмы Фаберже.