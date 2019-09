Фото: PPE/face to face/Global Look Press

У популярного музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом в мемуарах More Than Likely написали британские писатель и сценарист Дик Клемент и Иэн Ла Френе.