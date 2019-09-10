https://static.news.ru/photo/210c8088-d3ec-11e9-9613-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

У популярного музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом в мемуарах More Than Likely написали британские писатель и сценарист Дик Клемент и Иэн Ла Френе.

Элтону Джону предложили ВИП-тур по Кремлю в 1979 году, когда музыкант выступил с концертом в СССР. Супруге Дика Клемента удалось присоединиться к экскурсии. Гостям показали сокровища российских царей, включая яйца Фаберже. Уже выйдя на Красную площадь, исполнитель рассказал женщине, что его коллекция яиц Фаберже больше, передаёт Mirror .

Известно, что российский ювелир Карл Фаберже, являющийся немцем по происхождению, создал как минимум 71 яйцо, в том числе 54 императорских. В Оружейной палате хранятся десять таких яиц. Издание уточняет, что даже неимператорское яйцо стоит не менее миллиона фунтов стерлингов.

Как ранее писал News.ru, миллиардер Виктор Вексельберг — один из самых заметных меценатов и коллекционеров России. Уже много десятилетий он собирает предметы декоративно-прикладного искусства дореволюционной России. В его коллекции — табакерки, столовое серебро, религиозные предметы, ювелирные украшения. Самой заметной и ценной частью коллекции стали девять императорских пасхальных яиц ювелирной фирмы Фаберже.