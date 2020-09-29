Третьяковка открестилась от выставки работ Энди Уорхола

Представители Государственной Третьяковской галереи заявили, что площадка не имеет отношения к организации выставки «Я, Энди Уорхол». После начала работы экспозиции вместе с положительными отзывами от посетителей, появился и ряд негативных.
В Третьяковке отметили, что помещение, в котором проходит экспозиция, было передано в безвозмездное пользование Союзу художников России,
Ранее в СМИ появились сообщения, что на экспозиции представлены репродукции, а не подлинные работы художника. Организаторы выставки опровергли эти сообщения.
Выставка «Я, Энди Уорхол» проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, которые расположены на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10 и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура, — сообщили в учреждении.
Выставка работ американского художника Энди Уорхола открылась 25 сентября. Среди выставленных работ — известные практически каждому «Мэрилин», «Банки с супом Кэмпбелл» и «Мао», писал NEWS.ru.
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