Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Шейк и Купер посетили вечеринку премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Снимки с мероприятия
Вместе с бывшими возлюбленными на кадре позирует главный редактор журнала и модельер Эдуард Эннинфул.
Как писал NEWS.ru, Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с Брэдли Купером. По её словам, «два прекрасных человека не могут создать хорошую пару».
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