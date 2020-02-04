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Один из самых эпатажных и легендарных кутюрье в истории мировой моды Жан-Поль Готье прибудет в российскую столицу с новым сценическим проектом, который торжественно представит 6 февраля во Дворце молодёжи. Гастроли пройдут до 16 января.

В Fashion Freak Show задействованы более 200 костюмов. Часть из них была создана специально для гастролей, а остальные — лучшее от Готье за разные годы. Специально для показа в России...