Брэдли Купер и Ирина Шейк (архивное фото) Брэдли Купер и Ирина Шейк (архивное фото) Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.

Шейк и Купер посетили вечеринку премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Снимки с мероприятия опубликовал британский Vogue.

Вместе с бывшими возлюбленными на кадре позирует главный редактор журнала и модельер Эдуард Эннинфул.

Как писал NEWS.ru, Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с Брэдли Купером. По её словам, «два прекрасных человека не могут создать хорошую пару».

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