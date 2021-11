Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за рекордные $35 млн

Проданная картина может стать самым дорогим произведением латиноамериканского искусства. Она была написана в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, и стала её последним автопортретом, выполненным в стиле бюст.

По данным аукционного дома Sotheby's, полотно приобрёл коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который занимается поддержкой и продвижением латиноамериканского искусства и художников.