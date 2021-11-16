Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за рекордные $35 млн

Автопортрет Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе Sotheby's за рекордные $35 млн. Эта сделка стала рекордной для работ латиноамериканских художников, сообщает издание News.artnet. Изначально стоимость полотна оценивалась в $30 млн. На нём Кало изобразила у себя на лбу портрет своего мужа Диего Ривера.

Проданная картина может стать самым дорогим произведением латиноамериканского искусства. Она была написана в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, и стала её последним автопортретом, выполненным в стиле бюст.

По данным аукционного дома Sotheby's, полотно приобрёл коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который занимается поддержкой и продвижением латиноамериканского искусства и художников.

#AuctionUpdate : Frida Kahloâs 1949 self-portrait Diego y yo (Diego and I)â soars to $34.9M, smashing the artistâs previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahloâs final bustâ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021

Размер картины — 30 на 22,4 см. На обратной стороне нанесена дарственная надпись: «Для Флоренс и Сэма от Фриды с любовью». Речь идёт о друзьях художницы — американском фотографе с российскими корнями Флоренс Аркин и её муже Сэме Уильямсе.

Ранее испанский арт-дилер Кристиан Лопес заявил, что обнаружил картину Фриды Кало «Раненый стол», которая сейчас находится в хранилище в Лондоне. Полотно считается пропавшим с 1955 года.