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Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за рекордные $35 млн

Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе Sotheby's за рекордные $35 млн
08:43, 17 ноября 2021
Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за рекордные $35 млн Фото: sothebys.com
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Автопортрет Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе Sotheby's за рекордные $35 млн. Эта сделка стала рекордной для работ латиноамериканских художников, сообщает издание News.artnet. Изначально стоимость полотна оценивалась в $30 млн. На нём Кало изобразила у себя на лбу портрет своего мужа Диего Ривера.

Проданная картина может стать самым дорогим произведением латиноамериканского искусства. Она была написана в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, и стала её последним автопортретом, выполненным в стиле бюст.

По данным аукционного дома Sotheby's, полотно приобрёл коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который занимается поддержкой и продвижением латиноамериканского искусства и художников.

Размер картины — 30 на 22,4 см. На обратной стороне нанесена дарственная надпись: «Для Флоренс и Сэма от Фриды с любовью». Речь идёт о друзьях художницы — американском фотографе с российскими корнями Флоренс Аркин и её муже Сэме Уильямсе.

Ранее испанский арт-дилер Кристиан Лопес заявил, что обнаружил картину Фриды Кало «Раненый стол», которая сейчас находится в хранилище в Лондоне. Полотно считается пропавшим с 1955 года.

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