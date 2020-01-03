https://static.news.ru/photo/9de26a0e-2fc8-11ea-a8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.ru

Нападение на военную базу в Кении отражено, ликвидировано четыре боевика. Атаку отбили совместные силы ВС США и кенийские военные.

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) напали на территорию военного аэродрома Манда в округе Ламу рано утром 5 января. Перед нападением они отключили электричество.

Совместными действиями с нашими кенийскими партнёрами аэродром очищен, — говорится в заявлении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

В настоящее время ведётся процесс восстановления безопасности объекта.

Аэродром Манда входит в военно-морскую базу Манда-Магогони на берегу Индийского океана. Наряду с кенийскими войсками база также используется силами США.

Ранее ВВС США нанесли авиаудары по боевикам группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. По меньшей мере четыре боевика были ликвидированы. Мирные жители не пострадали, сообщает NEWS.ru.