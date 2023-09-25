Власти Эфиопии запретили экспорт кофе в любом количестве

Правительство Эфиопии приняло решение запретить экспорт кофе в любом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства России в Аддис-Абебе. Российские дипломаты подчеркнули, что запрет распространяется на грузы с кофе любого веса. Российские туристы, находящиеся в африканской стране, подтверждают эту информацию. Сотрудники эфиопской таможни начали изымать у иностранцев кофе с 22 сентября.

В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах, — говорится в сообщении.

В настоящее время причины введения таких ограничений неизвестны. В посольстве рекомендуют не пытаться вывезти кофе из страны, в том числе при отправлении самолетом. Отмечается, что Эфиопия является одним из крупнейших экспортеров кофе в мире. Согласно статистике, она отправляет его в 53 страны. Кроме того, экспорт кофе является важнейшей статьей доходов государства. На него приходится около 60% от общего числа всех экспортных поступлений в бюджет.

Как сообщалось ранее, правительство России внесло изменения в закон о временном запрете экспорта нефти. Кабмин разрешил транспортировку ресурса в другие страны мира, если соответствующий договор был заключен до введения ограничений.