Правительство России экстренно изменило решение о запрете экспорта нефти Кабмин России разрешил экспортировать нефть при заключении договора до запрета

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Правительство России внесло изменения в документ, устанавливающий временный запрет на экспорт нефтепродуктов, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов. Согласно тексту постановления, кабмин разрешил транспортировку нефти в другие страны, если соответствующий договор был заключен до введения запрета. Перевозкой ресурса будут заниматься «Транснефть» и РЖД.

В документе также уточняется, что поставки нефтепродуктов в другие страны разрешены, если топливо необходимо для обеспечения зарубежных объектов, находящихся под исключительной юрисдикцией России. Корректировки были внесены 23 сентября, однако само постановление было опубликовано спустя два дня. Оно официально вступило в силу.

Власти России ввели запрет на экспорт нефтепродуктов 21 сентября с целью снижения цен на топливо. Как отмечают эксперты, временное ограничение также повлияет на экономику ряда других стран мира, в частности Турции и Бразилии. Сильнее всего от запрета может пострадать Грузия, зависимая от поставок ресурсов из России. Предполагается, что альтернативным поставщиком нефти для нее станет Азербайджан. Турция же может пострадать от запрета из-за выросшего объема закупок дизельного топлива для нужд внутреннего рынка.