Эксперт рассказал, какие страны затронет запрет на экспорт бензина из РФ Эксперт Жарский назвал запрет на экспорт бензина из РФ опасным для Турции

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Запрет на экспорт бензина из России может создать трудности для Турции, Грузии и Бразилии, заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в комментарии для РБК. По его словам, этим странам будет сложнее закупать нефтепродукты, так как Россия является для них основным поставщиком топлива. Согласно статистическим данным, около 81% всего импортированного бензина в Грузии приходится на Россию.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович подчеркивает, что Грузия пострадает от временного запрета на экспорт топлива сильнее всего. Это обусловлено тем, что ей будет трудно найти альтернативу российским ресурсам. Запрет также негативно отразится на Турции, резко нарастившей закупки российского дизельного топлива для удовлетворения нужд внутреннего рынка. С аналогичной ситуацией столкнулась и Бразилия. Предполагается, что альтернативой российскому топливу для Грузии и Турции станет топливо из Азербайджана.

Автомобильный эксперт Петр Шкуматов ранее заявил, что после введения экспортных ограничений цены на топливо в России могут резко снизиться. По его словам, цены вернутся к показателям двухмесячной давности, когда топливо АИ-92 стоило 48 рублей за литр, а АИ-95 — до 53 рублей за литр.