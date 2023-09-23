Названа стоимость бензина и ДТ после введения экспортных ограничений Автоэксперт Шкуматов: после введения ограничений цены на бензин могут понизиться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае введения экспортных ограничений цены на бензин могут очень сильно скорректироваться вниз, заявил NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, они вернутся к уровням двухмесячной давности. Таким образом, Аи-92 будет стоить 48 рублей за литр, а Аи-95 — 53 рубля за литр.

Мы экспортируем очень много продуктов нефтепереработки, больше 1 миллиона баррелей в день. Соответственно такой объем на внутреннем рынке попросту не освоить, поэтому цены должны очень сильно скорректироваться вниз, а часть НПЗ встанут на техобслуживание. Я думаю, что при сохранении моратория цены на бензин и дизель как минимум вернутся в рознице к уровням двухмесячной давности: Аи-92 — до 48 рублей за литр, Аи-95 — до 53 рублей, дизель — до 56 рублей за литр, — объяснил Шкуматов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что к 2024 году цены на бензин вырастут соразмерно уровню инфляции. По его словам, правительство России уже давно использует подобную формулу. Ее суть заключается в том, чтобы сохранять цены на топливо не выше, чем уровень инфляции. Согласно прогнозам Центрального банка РФ, инфляция в следующем году составит от 6 до 7%.