В порту Туниса задержали более 60 человек, пытавшихся попасть в Европу

https://static.news.ru/photo/f32dee96-1d45-11eb-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: bm5/Global Look Press

В Тунисе задержаны 65 человек в морском порту при попытке нелегально попасть на торговые суда, направляющиеся в европейские страны.

31 октября и 1 ноября задержаны 65 человек при попытке проникнуть на суда, пришвартованные в столичном порту, для дальнейшей нелегальной переправки в Европу, — говорится в заявлении МВД Туниса, передаёт Webdo.

Также уточняется, что 1 ноября катер ВМФ Туниса перехватил надувную лодку с четырьмя тунисцами, пытавшимися нелегально пересечь Средиземное море и попасть в Италию.

Ранее NEWS.ru писал, что более широко использовать принудительные работы в РФ, тем самым компенсируя дефицит трудовых ресурсов в стране, предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По данным МВД РФ, из 7 млн находящихся в России мигрантов 4 млн являются трудовыми.