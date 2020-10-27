В МИД признали проблемы с запуском авиарейсов в Танзанию

https://static.news.ru/photo/08edc8d2-1828-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Bieder/imageBROKER.com/Global Look Press

Прямые рейсы в Танзанию не были запущены, несмотря на то что эта африканская страна вошла в число первых трёх государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение 1 августа. Об этом рассказал директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью NEWS.ru.

По словам Андрея Кемарского, до пандемии островная часть Танзании — Занзибар — стала набирать популярность у российских туристов. Но после возобновления авиасообщения с африканским государством регулярные рейсы так и не начали туда летать.

Проблема заключалась в том, что на деле прямых рейсов в Танзанию, в том числе на Занзибар, из России нет. Воспользоваться стыковочными рейсами на начальном этапе также было практически невозможно, поскольку сообщение с большинством стран, где могли бы быть осуществлены пересадки, было ещё закрыто, — пояснил глава департамента Африки.

Однако дипломат уточнил, что на данный момент целый ряд российских авиакомпаний заявили о желании запустить на Занзибар чартерные рейсы, поэтому скоро проблема с авиасообщением будет решена.

Полная версия интервью с Андреем Кемарским опубликована на сайте NEWS.ru.