Глава департамента Африки МИД: оппозиция пытается раскачать ситуацию в ЦАР

Глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский ответил на вопросы NEWS.ru в рамках интервью, приуроченного к годовщине первого саммита Россия — Африка. Дипломат рассказал о практических итогах мероприятия, российской помощи африканским странам для борьбы с пандемией, ситуации в Центрально-Африканской Республике и авиасообщении с Танзанией.

— Прошёл год с момента проведения первого саммита Россия — Африка. Как бы вы оценили практическое выполнение достигнутых на нём договоренностей?

— Успех сочинских мероприятий придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами континента. Сигналы, которые мы получаем из африканских столиц, свидетельствуют об укреплении в местном политико-общественном пространстве настроя на расширение партнёрства с нашей страной.

Ведётся активная работа по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера, идёт становление механизмов учреждённого по итогам саммита Форума партнёрства Россия — Африка. Для его эффективной работы в МИД России образован и начал функционировать Секретариат Форума — структура, которая занимается подготовкой саммитов Россия — Африка (в соответствии с итоговой декларацией саммита они будут проводиться каждые три года), координацией выполнения принятых решений, а также созданием межведомственных экспертных механизмов для выработки конкретных предложений по дальнейшему наполнению экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Африкой.

Взятый по итогам сочинских мероприятий курс на всестороннее развитие отношений сохранился в условиях пандемии и связанных с ней ограничений. Важные договорённости достигнуты в ходе телефонных разговоров президента России с лидерами ЮАР, Республики Конго, Эфиопии, а также в рамках прошедших 8 июля в формате видеоконференции первых политконсультаций министров иностранных дел РФ и стран «тройки» Африканского союза — ЮАР, Египта и Демократической Республики Конго (по их итогам было подтверждено, что следующий саммит пройдёт в 2022 году на Африканском континенте).

Заметными событиями в сфере российско-африканского сотрудничества стали переговоры Сергея Лаврова с исполнительным секретарём ИГАД (Межправительственной организации по развитию) Воркнехом Гебейеху и проведённый 8 октября второй раунд экспертных консультаций с Афрокомиссией по выработке плана действий по сотрудничеству между РФ и КАС (Комиссией Африканского союза).

Андрей Кемарский Сергей Пятаков/РИА Новости

— В этом году Россия должна была председательствовать в Кимберлийском процессе (КП), и ранее вы говорили о том, что наша страна намерена содействовать разработке дорожной карты​ по легализации экспорта алмазов из ЦАР. Как продвигается этот процесс?

— Российское председательство в Кимберлийском процессе перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, обсуждение этого и других актуальных вопросов функционирования КП перейдёт на следующий год.

В приоритеты председательства России, нацеленного на укрепление процесса и его механизмов работы, входят как расширение числа участников Кимберлийского процесса, так и содействие восстановлению полноправного участия ЦАР — единственной страны, находящейся под ограничениями КП. Ключом к решению проблемы является разработка властями Центрально-Африканской Республики и реализация условной дорожной карты внутригосударственных процедур по восстановлению контроля за ввозом/вывозом необработанных природных алмазов в соответствии с требованиями схемы сертификации Кимберлийского процесса.

Необходимые оценки финального проекта дорожной карты и системы внутреннего контроля, а также последующие рекомендации должна определить Специальная группа по ЦАР, которая контролирует экспорт алмазов. Данную группу возглавляют США, а Россия является наблюдателем и будет принимать участие в дискуссиях. Полагаем, что проект дорожной карты должен быть включён в отчёт экспертной миссии из членов КП, которую планируется направить в ЦАР в 2021 году.

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию с безопасностью в Центрально-Африканской Республике? В декабре в стране планируются президентские выборы. Стоит ли ожидать обострения ситуации до и после голосования?

— Обстановка в ЦАР по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность. В стране сохраняется нестабильность, значительная часть её территории, как и прежде, контролируется незаконными вооружёнными формированиями, остаётся сложной гуманитарная ситуация.

Политический процесс, запущенный с подписанием в Банги 6 февраля 2019 года политического соглашения о мире и примирении в ЦАР, идёт неравномерно. Но есть некоторая позитивная динамика в его реализации, что выражается в постепенном снижении уровня вооружённого насилия. Пусть и медленными темпами, но расширяется развёртывание на территории ЦАР национальных вооружённых сил и сил внутренней безопасности.

На наш взгляд, важно, что центральноафриканское руководство продолжает энергично продвигать имплементацию важнейших положений упомянутого политсоглашения, включая процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции экс-комбатантов (с 22 июня по 25 сентября интегрированы 773 человека), формирование смешанных подразделений ВС ЦАР, восстановление деятельности госорганов на территории всей страны.

Важнейшим событием этого года во внутриполитической жизни Центрально-Африканской Республики будут запланированные на 27 декабря очередные президентские выборы. Мы наблюдаем, как оппозиционные нынешнему руководству политические силы всячески пытаются раскачать ситуацию, в частности, путём проталкивания сценария введения переходного периода. Но правительство ЦАР последовательно выступает за проведение выборов в установленные конституцией сроки, демонстрирует готовность преодолевать разногласия с политическими оппонентами через диалог.

Рассчитываем на то, что центральноафриканские власти смогут создать все необходимые условия для успешного проведения предстоящих выборов, которые, как мы надеемся, будут признаны африканским и международным сообществом мирными, транспарентными, инклюзивными и соответствующими конституционным нормам.

Frank May/Global Look Press

— В ходе саммита Россия — Африка президент ЦАР Фостен Арканж Туадера просил Россию о новых поставках оружия и обсуждал возможность создания российской военной базы на своей территории. Планирует ли РФ наращивать военное содействие республике?

— Информацией по поводу создания на территории ЦАР российской военной базы мы не располагаем. Что же касается военно-технического сотрудничества, то с уверенностью можно сказать, что Россия и впредь намерена оказывать всестороннее содействие в укреплении обороноспособности республики, которой приходится решать непростые задачи восстановления безопасности и стабильности.

В ответ на просьбу руководства Центрально-Африканской Республики и с согласия санкционного Комитета СБ ООН 2127 по ЦАР в 2018 и 2019 годах в Банги были поставлены две партии российской продукции военного назначения. В строгом соответствии с действующим санкционным режимом 15 октября 2020 года в Банги доставлены 10 боевых разведывательно-дозорных машин (БРДМ). Ожидается поставка ещё десяти бронемашин.

Командированные в ЦАР инструкторы обучили свыше пяти тысяч сотрудников вооружённых сил и сил правопорядка ЦАР, которые уже приступили к выполнению неотложных задач по защите гражданского населения, поддержанию безопасности и распространению государственной власти на всю территорию страны. Кроме того, по согласованию с Секретариатом ООН в состав МООНСЦАР направлены наши миротворцы.

Исходим из того, что тесное взаимодействие между нашими странами в военно-технической области продолжится после запланированных на декабрь президентских выборов в ЦАР.

— Воркнех Гебейеху после встречи с Сергеем Лавровым в сентябре этого года заявлял о том, что обсуждал заключение некоего соглашения с Россией по противодействию терроризму, пиратству и транснациональной преступности в Восточной Африке. Что заключение подобного договора будет означать на практике?

— В ходе дискуссии пиратство, международный терроризм и трансграничная преступность были названы в числе главных угроз региональной безопасности. Россия выразила готовность активизировать сотрудничество с государствами — членами ИГАД на антипиратском направлении и в сфере борьбы с морской преступностью, в том числе по линии контактной группы по борьбе с пиратством у берегов Сомали, а также в рамках ежегодных министерских конференций по морской безопасности в западной части Индийского океана.

Стороны условились ускорить работу по согласованию проекта основополагающего документа о двустороннем сотрудничестве — меморандума о взаимопонимании, в котором противодействие терроризму, пиратству и транснациональной преступности планируется определить в качестве важнейших сфер взаимодействия.

— Поддерживает ли Россия контакты с переходным правительством в Мали?

— РФ и Республику Мали связывают традиционно дружественные отношения с момента обретения последней независимости в 1960 году. Недавно, 14 октября, мы отмечали 60-летний юбилей установления российско-малийских дипломатических отношений. Советское, а затем и российское посольство в Бамако никогда не прекращало своей деятельности. Между странами поддерживается регулярный политический диалог, декларируется обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного партнёрства. Большое число малийских граждан получило образование в наших вузах.

В период недавнего политического кризиса, связанного с силовым отстранением 18 августа от власти военными бывшего президента Ибрагима Бубакара Кейты, наш посол в Бамако Игорь Громыко поддерживал контакты с руководством сформированного нацкомитета народного спасения (НКНС), в том числе по вопросам обеспечения безопасности дипмиссии и её сотрудников.

Исходим из того, что недавние назначения временных президента, вице-президента, премьер-министра, формирование правительства на переходный период будут способствовать нормализации обстановки, возвращению Мали на путь восстановления политической и экономической стабильности. Сохраняем свою приверженность многоплановому развитию отношений с этой африканской страной.

Habib Kouyate /Global Look Press

— Как вы оцениваете борьбу африканских стран с коронавирусом? Если посмотреть на статистику заболеваемости и смертности, то кажется, что Африканский континент справился с пандемией лучше западных стран. На ваш взгляд, это объясняется недостаточным охватом тестирования или подход Африки действительно оказался более успешным?

— Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула все страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 23 октября на Африканском континенте выявлено около 1,7 млн случаев заражения COVID-19, из которых около 40 тысяч — с летальным исходом. Наибольшее число заболеваний приходится на ЮАР (более 700 тысяч), в группу «антилидеров» входят также Марокко, Египет, Эфиопия, Нигерия, Кения, Алжир, Ливия, Гана, Тунис, Камерун. В некоторых странах уровень заболеваемости достаточно низкий, там выявлено до тысячи случаев COVID-19, а на Сейшелах и в Эритрее пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Уровень смертности в среднем по региону составляет 2,4%, по этому показателю Африка действительно является одним из наиболее благополучных регионов в мире. Во многом это объясняется своевременно принятыми нацправительствами административными мерами на базе рекомендаций ВОЗ. Многие страны на начальном этапе противодействия распространению закрывали свои границы, перекрывали сообщение между регионами внутри страны, вводили в столицах комендантский час, объявляли чрезвычайное положение.

Однако в целом на ситуации в Африке серьёзно сказывается недостаточный уровень развития национальных систем здравоохранения. Масштабы выявления заражённых коронавирусом пациентов во многом зависят от обеспеченности местных медиков необходимым количеством тестов. В этой сфере трудно переоценить роль международного содействия.

В борьбе с пандемией к России обратились уже более 30 государств Африки, и это число продолжает расти. В основном африканские партнёры запрашивают у нас медицинские средства и оборудование: аппараты ИВЛ, автомобили скорой помощи, полевые госпитали, тест-системы, средства индивидуальной защиты, термосканы, вакцины, медицинские препараты и др. Поступают просьбы о командировании российских медицинских специалистов, подготовке национальных медицинских кадров. Африканцы надеются, что Россия также окажет им техническое содействие в сфере разработки вакцин. Стремимся по возможности идти навстречу таким обращениям, реализуя подобные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнёрства, за счёт подключения работающих в Африке российских предпринимательских структур.

Помогая африканским государствам, мы преследуем цель добиться укрепления африканского национального потенциала в борьбе с угрозами и пандемиями. Поэтому считаем важным создание в странах региона научно-исследовательских лабораторий, налаживание кооперации местных и российских специалистов. Наглядным примером такого взаимовыгодного сотрудничества может служить действующий в Гвинее научный клинико-диагностический центр.

По линии Роспотребнадзора предоставлена помощь Гвинее (тест-системы для проведения 6,6 тысячи исследований), ЮАР (тест-системы для проведения 15 тысяч исследований), Сьерра-Леоне (тест-системы для проведения 10 тысяч исследований), Джибути (тест-системы для проведения 5 тысяч исследований), а также Демократической Республике Конго (28 тысяч единиц лабораторных расходных материалов, более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, 2 мобильные лаборатории на базе автомобилей ГАЗ, способные проводить до 400 исследований в сутки).

В период с 4 по 7 сентября 2020 года спецбортом МЧС России доставлены гуманитарные грузы (средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, тест-системы) в ЦАР, Республику Конго и Зимбабве (около 7,5 тонны для каждой страны).

Принято распоряжение правительства РФ о выделении МЧС России около 67,8 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и дезинфицирующих средств для оказания срочной гуманитарной помощи населению Республики Кабо-Верде и Республики Ангола в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которые предполагается доставить спецрейсом МЧС России.

К осуществлению гуманитарных акций в Африке привлекаются также российские компании. 10 июля 2020 года специальным рейсом в Гвинею был доставлен укомплектованный преимущественно за счёт частных средств гуманитарный груз (аппараты искусственной вентиляции лёгких, 100 наборов тест-систем, расходные материалы для диагностики и лечения заболевания), а также командированы четыре сотрудника ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». Кроме того, упомянутым рейсом доставлены и переданы Сьерра-Леоне через посольство РФ в Конакри медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Планирует ли Россия поставлять в Африку вакцины от коронавируса? Какие страны континента проявляют к ним интерес и заключены ли уже соглашения в этой сфере?

— Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая уже поступает на рынки. Многие африканские партнёры действительно проявляют к отечественным разработкам широкий интерес. Подобные обращения берутся в проработку, вместе с тем решения по ним принимаются строго на индивидуальной основе с учётом имеющихся у России соответствующих производственно-технологических возможностей.

В целом мы остаёмся открытыми для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении, готовы рассмотреть вопросы поставок вакцин на зарубежные рынки и — в случае заинтересованности — возможности локализации их производства.

Хотел бы также напомнить, что Россия готова и к налаживанию широкого международного сотрудничества в сфере разработки вакцин. Это в первую очередь касается взаимодействия в рамках БРИКС — на основе принятого в 2018 году в Йоханнесбурге решения об учреждении Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин.

— Танзания была в числе первых трёх стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Это действительно популярное направление у наших туристов?

— В последние годы Танзания, прежде всего её островная часть — Занзибар, действительно приобрела большую популярность у российских туристов. Их число, конечно же, не идёт в сравнение с наиболее популярными зарубежными направлениями, такими как Турция, но всё же спрос есть. По некоторым данным, в 2019 году страну с туристическими целями посетили около 4,5 тысячи россиян.

Ряд отечественных туристических компаний, как представляется, довольно успешно реализовывали проекты по организации для наших соотечественников пляжного отдыха на Занзибаре. Чартерными рейсами российских авиакомпаний на остров еженедельно доставлялись более 500 туристов из России.

Пандемия внесла свои коррективы в развитие туробменов с Танзанией. Более того, потребовались немалые усилия для организации спецрейсов по вывозу застрявших там россиян.

Танзания вошла в число первых трёх стран, с которыми с 1 августа было восстановлено авиасообщение. Проблема заключалась в том, что на деле прямых рейсов в Танзанию, в том числе на Занзибар, из России нет. Воспользоваться стыковочными рейсами на начальном этапе также было практически невозможно, поскольку сообщение с большинством стран, где могли бы быть осуществлены пересадки, было ещё закрыто. Кроме того, по мнению многих россиян, такой способ добраться до Танзании снижал привлекательность поездки за счёт заметного увеличения её стоимости.

Если новое обострение пандемии COVID-19 не нарушит планы туроператоров, возможно, уже в ближайшее время Занзибар вернётся в число востребованных направлений. Насколько нам известно, о планах выполнения регулярных чартерных рейсов на остров на настоящий момент заявили две российские авиакомпании.