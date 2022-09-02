В ДР Конго разбился вертолет Ми-8, работавший в составе миссии ООН

Фото: Global Look Press

В ДР Конго разбился вертолет Ми-8, работавший в составе миссии ООН в этой стране, передает Telegram-канал РБК со ссылкой на Росавиацию. Все члены экипажа крылатой машины, принадлежащей АО «Нижневартовскавиа», живы. Причины крушения устанавливаются.

На борту вертолета МИ-8 находилось три члена экипажа. Вертолет перевозил груз в интересах миротворческой миссии ООН. Экипаж жив, ему оказывается содействие местными жителями, — говорится в сообщении.

По информации конголезского новостного портала Actualite, крушение произошло на востоке страны примерно в 13 км от Гомы.

Росавиация сообщила, что совместно с ООН будет выяснять обстоятельства крушения летательного аппарата, пишет ТАСС.

Ранее вблизи города Гатчина Ленинградской области потерпел крушение Ми-8 в ходе учебно-тренировочного полета. На его борту находились три человека, все остались живы.

В конце июля в Грузии разбился вертолет Ми-8 МВД. Борт проводил операцию по спасению дельтапланеристов, пропавших недалеко от курорта Гудаури.