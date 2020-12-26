У России уводят форпост в Африке

Под аккомпанемент пуль 27 декабря в Центрально-Африканской Республике состоялись президентские и парламентские выборы. Нищая в экономическом плане, но богатая на полезные ископаемые страна считается российским форпостом на Африканском континенте, поэтому дестабилизация положения там не выгодна Москве. Однако именно это произошло за несколько дней до выборов, когда разношёрстные вооружённые группировки объединились в «Коалицию патриотов за перемены» и начали наступление на столицу Банги.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, целью оппозиции в ЦАР было сорвать процесс выборов 27 декабря. О намерениях противников нынешнего президента «раскачать» ситуацию в ЦАР ещё в конце октября в интервью NEWS.ru заявлял глава Департамента Африки МИД Андрей Кемарский. Однако, несмотря ни на что, выборы состоялись в установленные сроки. Правда, процесс сложно было назвать гладким.

Около двух третей Центрально-Африканской Республики всё ещё контролируют вооружённые группировки, которые и стали основой коалиции, задумавшей сорвать выборы. Наблюдатели сообщают, что на подконтрольных им территориях в день голосования блокировался доступ к избирательным участкам, была слышна стрельба, некоторые избиратели не получили свои бюллетени. Фактически голосование по всем правилам состоялось только в столице Банги. Тем не менее в ООН заявили о высокой явке в большинстве районов, поэтому велика вероятность, что организация признает выборы легитимными.

Этим утром мятежники начали стрелять в надежде отпугнуть людей от избирательных участков, — заявил 27 декабря глава миссии ООН в ЦАР Манкёр Ндиайе. — Да, в некоторых районах ситуация сложная, но во многих других люди массово приходят на избирательные участки.

Результаты выборов будут известны 4 января. Основной кандидат на них — нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера, пришедший к власти в 2016 году. Именно при нём началось заметное сближение ЦАР и России: наша страна поставила в африканское государство военную технику, инструкторов и, по неофициальным данным, наёмников. Разумеется, не из чистого альтруизма. ЦАР богата алмазами, золотом, ураном и другими полезными ископаемыми, и, судя по всему, Москва рассчитывает получить к ним доступ. В 2017 году в республике была зарегистрирована принадлежащая россиянам компания Lobaye Invest, позже получившая лицензию на разведку полезных ископаемых на территории площадью 4000 кв. км.

Фостен-Арканж Туадера Andr¨¦ B?/Global Look Press

В управление Туадера досталась страна, погружённая в гражданскую войну между мусульманской группировкой «Селека» и христианской «Антибалака». Благодаря миротворцам ООН и военной поддержке Москвы ситуацию в ЦАР удалось несколько стабилизировать. Важной вехой в мирном процессе стало заключение в феврале 2019 года мирного соглашения между повстанцами и правительством.

Однако перед президентскими выборами обстановка начала снова накаляться. 19 декабря ряд антиправительственных группировок объявили о создании «Коалиции патриотов за перемены». В неё вошли некогда непримиримые противники: христианская «Антибалака» и несколько групп, отколовшихся от мусульманской «Селеки». Вооружённой коалиции удалось захватить несколько крупных городов и начать наступление на столицу.

Власти ЦАР обвинили в организации мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе. Он правил страной с 2003 по 2013 год, запомнившись репрессиями и убийствами политических оппонентов. В конце концов его свергла «Селека», положив начало гражданской войне. В 2019 году Туадера позволил бежавшему из страны Бозизе вернуться на родину, но Конституционный суд не допустил его к президентским выборам. Восстание «Коалиции патриотов за перемены» официальный Банги считает попыткой Бозизе прийти к власти силовым путём.

Россия и Руанда заявили об отправке в ЦАР дополнительного военного контингента для защиты столицы. В случае России речь идёт о 300 военных инструкторах, хотя, по неофициальным данным, в страну были переброшены и наёмники.

Российские договорённости о разведке полезных ископаемых, судя по всему, завязаны лично на президенте Туадера. Собственно, одним из прозвучавших обвинений оппозиции в его адрес было как раз расхищение природных богатств страны. Не исключено, что в случае смены власти Москве, по крайней мере, на время придётся попрощаться с планами развернуть бурную горнодобывающую деятельность в ЦАР. Поэтому ряд российских экспертов видят в восстании попытки бывшей метрополии Франции привести к власти более лояльного себе политика.

В действительности Париж, как и Москва, заинтересован в сохранении статус-кво. Ведь Фостен-Арканж Туадера в своей политике ориентировался в том числе на бывшую колониальную державу. На днях президент Пятой республики Эммануэль Макрон продемонстрировал свою поддержку нынешнему руководству ЦАР, публично осудив попытки Франсуа Бозизе дестабилизировать ситуацию. Находящийся под санкциями ООН Бозизе явно не выглядит как более удобный партнёр для Франции, которой придётся как-то оправдывать сотрудничество с бывшим диктатором перед международным сообществом.

Происходящее в ЦАР хоть и затрагивает интересы иностранных держав, на деле является глубоко внутренним конфликтом. При относительно небольшом населении республика служит домом для множества противоборствующих этнических и религиозных групп. Когда к власти приходит представитель одной из них, другие оказываются неизбежно обделёнными. Туадера не стал исключением, по некоторым данным, раздавая ключевые посты и контракты только своим приближённым. Ситуация в республике снова вышла из хрупкого равновесия, и России придётся приложить немало усилий, чтобы отстоять свои вложения в нестабильного африканского партнёра.