США могут способствовать прекращению огня в Ливии - Лавров

https://static.news.ru/photo/9e673686-b087-11ea-b565-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США могут использовать свое влияние в Ливии, чтобы подкрепить усилия России и других внешних игроков для установления режима прекращения огня, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если Соединенные Штаты смогут использовать свое влияние в ливийском конфликте для того, чтобы подкрепить усилия России и других внешних игроков, которые выступают за немедленное объявление прекращения огня, я думаю, это было бы весьма и весьма позитивно. Посмотрим, — сказал Лавров.

Так он ответил на просьбу NEWS.ru прокомментировать призыв главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу к США играть более активную роль в урегулировании ситуации в Ливии.

Министр добавил, что любое «конструктивное содействие усилиям по преодолению кризиса будь то в Ливии, в Сирии, или где бы то ни было еще, можно только приветствовать».

Как ранее писал NEWS.ru, Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягиваетдополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.