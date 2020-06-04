Силы ПНС Ливии захватили контроль над пригородами Триполи

https://static.news.ru/photo/e881cf5a-a65b-11ea-adde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Вооружённые силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об установлении контроля над пригородными районами столицы страны Триполи.

Как сообщает Al Jazeera, подтверждения этой информации из противоборствующего лагеря — Ливийской национальной армии (ЛНА) — ещё не поступало. 3 июня силы ПНС отбили у отрядов маршала Халифы Хафтара международный аэропорт Триполи.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН Правительство национального согласия контролирует столицу. Восточные и южные части страны, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице территории. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Франция и другие страны, поддерживающие Хафтара, выбрали не ту сторону конфликта.