Силы ПНС Ливии захватили контроль над пригородами Триполи

Вооружённые силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об установлении контроля над пригородными районами столицы страны Триполи.
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В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН Правительство национального согласия контролирует столицу. Восточные и южные части страны, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице территории. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.
Как передавал NEWS.ru, в конце мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Франция и другие страны, поддерживающие Хафтара, выбрали не ту сторону конфликта.
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