https://static.news.ru/photo/1cd6d0ce-2f9d-11ea-b17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donwilson Odhiambo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Кении в связи с атакой боевиков на военную базу опубликовало предупреждение для соотечественников, находящихся на территории африканского государства.

Дипломаты порекомендовали россиянам проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей и при возникновении чрезвычайных ситуаций сразу же сообщать об этом в посольство. Сообщение размещено в Twitter дипмисии.

В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу Посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать роспосольство. — Russian Embassy in Kenya (@russembkenya) 5 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» напали на военную базу Camp Simba (Лагерь Симба) в кенийском округе Ламу, которая используется как местными, так и американскими военными. Атака была успешно отражена. Согласно последним данным, убиты четверо нападавших.