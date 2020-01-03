Посольство России в Кении в связи с атакой боевиков на военную базу опубликовало предупреждение для соотечественников, находящихся на территории африканского государства.
Дипломаты порекомендовали россиянам проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей и при возникновении чрезвычайных ситуаций сразу же сообщать об этом в посольство. Сообщение размещено в Twitter дипмисии.
В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу Посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать роспосольство.
Ранее NEWS.ru писал, что боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» напали на военную базу Camp Simba (Лагерь Симба) в кенийском округе Ламу, которая используется как местными, так и американскими военными. Атака была успешно отражена. Согласно последним данным, убиты четверо нападавших.