Фото: Donwilson Odhiambo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Кении в связи с атакой боевиков на военную базу опубликовало предупреждение для соотечественников, находящихся на территории африканского государства.

Дипломаты порекомендовали россиянам проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей и при возникновении чрезвычайных ситуаций сразу же сообщать об этом в посольство. Сообщение размещено в Twitter дипмисии.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» напали на военную базу Camp Simba (Лагерь Симба) в кенийском округе Ламу, которая используется как местными, так и американскими военными. Атака была успешно отражена. Согласно последним данным, убиты четверо нападавших.

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