Премьер-министру Сомали вынесли вотум недоверия

Парламент Сомали вынес вотум недоверия председателю правительства страны Хассану Али Хайре.
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Председатель Народной палаты Мохамед Мурсал Абдирахман обратился к президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду с призывом немедленно назначить нового премьер-министра. Тот в свою очередь заявил, что назначит нового председателя правительства в ближайшее время,
Глава государства обеспокоен конституционной стабильностью в стране, однако он принимает решение, выработанное Народной палатой, — говорится в заявлении президентской канцелярии.
Министр внутренней безопасности страны Мохамед Абукар Ислоу Дуалле выразил мнение, что произошедшее не является законным актом, так как вынесение вотума было «заранее спланировано с тем, чтобы свергнуть нынешнее правительство».
Резолюция об отстранении Хассана Али Хайре была принята в ходе дебатов о предстоящих в стране всеобщих выборах в 2020–2021 годах. Между партиями возникли разногласия по поводу реформы системы голосования, предлагающей ввести принцип «один человек — один голос» вместо существующей, когда избиратели доверяют голоса представителям своего племени. Президент и премьер-министр разошлись во взглядах по этому поводу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.
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