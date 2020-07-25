Премьер-министру Сомали вынесли вотум недоверия

https://static.news.ru/photo/a57ab99a-ce7b-11ea-bfce-fa163e074e61_660.jpg Хассан Али Хайре Фото: Faisal Isse/Xinhua/Global Look Press

Парламент Сомали вынес вотум недоверия председателю правительства страны Хассану Али Хайре.

Об этом сообщает местный новостной портал Garowe. По его данным, за резолюцию об отстранении премьер-министра от должности проголосовали 170 депутатов Народной палаты, нижней палаты парламента Сомали, против — восемь. Таким образом, резолюция набрала необходимые две трети голосов присутствующих и вотум недоверия был вынесен.

Председатель Народной палаты Мохамед Мурсал Абдирахман обратился к президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду с призывом немедленно назначить нового премьер-министра. Тот в свою очередь заявил, что назначит нового председателя правительства в ближайшее время, передаёт радиостанция Shabelle.

Глава государства обеспокоен конституционной стабильностью в стране, однако он принимает решение, выработанное Народной палатой, — говорится в заявлении президентской канцелярии.

Министр внутренней безопасности страны Мохамед Абукар Ислоу Дуалле выразил мнение, что произошедшее не является законным актом, так как вынесение вотума было «заранее спланировано с тем, чтобы свергнуть нынешнее правительство».

Резолюция об отстранении Хассана Али Хайре была принята в ходе дебатов о предстоящих в стране всеобщих выборах в 2020–2021 годах. Между партиями возникли разногласия по поводу реформы системы голосования, предлагающей ввести принцип «один человек — один голос» вместо существующей, когда избиратели доверяют голоса представителям своего племени. Президент и премьер-министр разошлись во взглядах по этому поводу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.