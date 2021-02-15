Пора домой: США хотят отбить у Турции интерес к Ливии

В Западной Ливии ожидают прибытия новой группы сирийских наёмников, лояльных Турции. Об этом заявили западные правозащитники. Если сообщения подтвердятся, то это будет чётким сигналом Анкары о нежелании соблюдать условия заключённой в прошлом году ливийской мирной сделки. Согласно её требованиям, все иностранные силы должны были покинуть бывшую Джамахирию ещё 23 января. В США предупреждают о последствиях подобных решений.

О скорой отправке боевиков на север Африки сообщила базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). По данным неправительственной организации, решение об очередной переброске «солдат удачи» в те районы, которые контролируются силами Триполи, Анкара приняла после того, как заблокировала процесс возвращения уже набравшихся боевого опыта в Ливии сирийцев домой. В частности, речь идёт о группе из 140 наёмников. Причины такой инициативы остаются неизвестными. Однако ходят слухи, что среди воюющих в бывшей Джамахирии сирийцев наблюдается большая волна недовольства турецкими действиями: многие рассчитывали вернуться в Арабскую Республику по истечении контрактов.

Пополнение протурецких сил в ливийском театре боевых действий происходит главным образом за счёт сирийской провинции Идлиб, а также районов Алеппо и Африн. Они частично неподконтрольны правительственным войскам. Рекрутов, по словам международных наблюдателей, пытаются заинтересовать финансово, предлагая ежемесячные выплаты до $400 под предлогом обеспечения безопасности стратегически важных объектов в Ливии.

Kurdishstruggle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщения выглядят тем более удивительно, что стороны вооружённого конфликта в североафриканской стране не только заключили в прошлом году мирные договорённости, но и даже условились о создании совместных органов власти. Так, по итогам консультаций Форума ливийского политического диалога (ФЛПД) в Женеве под эгидой ООН были выбраны официальные лица новых исполнительных структур — премьер-министр и три члена Президентского совета. Они должны заняться созывом 24 декабря 2021 года общенациональных выборов. Всё это не могло произойти без разрешения Турции, которая оказывает непосредственную помощь Западной Ливии на основе официальных меморандумов.

Мирная сделка, благодаря которой стал возможен переход власти к новым, совместным органам, ставит одним из важнейших условий продвижения ливийского урегулирования вывод иностранных сил. Покровителями Западной Ливии официально являются Турция и Катар, в то время как тесные контакты с восточной частью страны приписывают Эмиратам, Египту и России. Они свою роль отрицают.

По мнению США, никто из внешних «спонсоров» ливийских сторон конфликта так и не продемонстрировал отказ от военного присутствия, даже несмотря на то, что дедлайн по выводу зарубежных сил истёк, по условиям мирной сделки, 23 января. Эти оценки подтвердил в эфире египетского гостелевидения региональный представитель Государственного департамента Самуэль Верберг, заявивший, что процесс урегулирования, который был запущен под эгидой ООН, должен уважаться всеми сторонами противостояния в Ливии, а не исполняться избирательно. Дипломат подчеркнул важность вывода зарубежных наёмников и иностранных войск из бывшей Джамахирии, обратив внимание на то, что делает Турция. Анкара, по его словам, должна в конце концов прояснить свою позицию в отношении североафриканской страны. Сохранение войск и наёмников, подчеркнул Верберг, будет противоречить интересам ливийцев. Если турецкое руководство проигнорирует американский сигнал, последствия трудно предугадать, предостерёг дипломат. Список претензий США к Турции велик и без ливийского досье.