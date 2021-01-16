Оппозиция в Уганде назвала мошенничеством результаты выборов президента

https://static.news.ru/photo/8c5b2c5c-58d1-11eb-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hajarah Nalwadda/XinHua/Global look Press

В Уганде оппозиционная партия «Платформа национального единства» распространила заявление, в котором назвала результаты прошедших стране президентских выборов «сфабрикованными».

Мы призываем граждан Уганды отвергнуть произошедшее мошенничество, — цитирует заявление Associated Press.

В партии также потребовали предоставить свободу передвижения оппозиционному кандидату на пост президента музыканту и политику Боби Вайну (настоящее имя Роберт Киагуланья Ссентама).

Он, в свою очередь, заявил о намерении оспорить итоги выборов в Верховном суде страны. Вайн заявил, что располагает доказательствами массовых нарушений, имевших место в ходе голосования, и пообещал опубликовать их в Интернете, как только власти разблокируют доступ туда.

Как писал NEWS.ru, согласно официальным результатам, президентские выборы в Уганде в шестой раз выиграл действующий глава государства Йовери Мусевени. Он набрал 59% голосов, тогда как Вайн сумел заручиться поддержкой только 35% принимавших участие в выборах.