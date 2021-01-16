Оппозиция в Уганде назвала мошенничеством результаты выборов президента

В Уганде оппозиционная партия «Платформа национального единства» распространила заявление, в котором назвала результаты прошедших стране президентских выборов «сфабрикованными».
Мы призываем граждан Уганды отвергнуть произошедшее мошенничество, — цитирует заявление Associated Press.
В партии также потребовали предоставить свободу передвижения оппозиционному кандидату на пост президента музыканту и политику Боби Вайну (настоящее имя Роберт Киагуланья Ссентама).
Он, в свою очередь, заявил о намерении оспорить итоги выборов в Верховном суде страны. Вайн заявил, что располагает доказательствами массовых нарушений, имевших место в ходе голосования, и пообещал опубликовать их в Интернете, как только власти разблокируют доступ туда.
Как писал NEWS.ru, согласно официальным результатам, президентские выборы в Уганде в шестой раз выиграл действующий глава государства Йовери Мусевени. Он набрал 59% голосов, тогда как Вайн сумел заручиться поддержкой только 35% принимавших участие в выборах.
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