Одна страна отказала России в аренде авиалайнеров

Эфиопия официально отказала России в аренде гражданских самолетов у национального перевозчика Ethiopian Airlines, сообщает издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (ECAA). Решение принято из-за опасений нарушить международные санкции против России.

Отмечается, что российская делегация во главе с торговым представителем Ярославом Тарасюком 29 июля провела переговоры в Аддис-Абебе. Российская сторона предлагала сотрудничество в области аренды воздушных судов и их технического обслуживания. Однако в ECAA пояснили, что не уполномочены давать указания национальному авиаперевозчику.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев подтвердил отсутствие договоренностей с Россией. По его словам, Москва находится под санкциями США, а компания имеет сильные операционные и коммерческие связи с Вашингтоном. Авиаперевозчик не готов рисковать, нарушая международные нормы и американское законодательство.

Кроме того, Ethiopian Airlines сама испытывает потребность в дополнительных самолетах для удовлетворения растущего спроса на перевозки. Этот фактор также повлиял на окончательное решение отказать России в аренде авиатехники.

Ранее сообщалось, что несколько зарубежных авиаперевозчиков обратились к российским властям с предложением передать им простаивающие самолеты Airbus A320neo с американскими двигателями Pratt & Whitney. Инициатива исходит от черногорской MelonAero, египетской AlMasria и филиппинской SEAIR Int.