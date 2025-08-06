Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:46

Одна страна отказала России в аренде авиалайнеров

ECAA: эфиопская Ethiopian Airlines отказала России в аренде самолетов

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эфиопия официально отказала России в аренде гражданских самолетов у национального перевозчика Ethiopian Airlines, сообщает издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (ECAA). Решение принято из-за опасений нарушить международные санкции против России.

Отмечается, что российская делегация во главе с торговым представителем Ярославом Тарасюком 29 июля провела переговоры в Аддис-Абебе. Российская сторона предлагала сотрудничество в области аренды воздушных судов и их технического обслуживания. Однако в ECAA пояснили, что не уполномочены давать указания национальному авиаперевозчику.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев подтвердил отсутствие договоренностей с Россией. По его словам, Москва находится под санкциями США, а компания имеет сильные операционные и коммерческие связи с Вашингтоном. Авиаперевозчик не готов рисковать, нарушая международные нормы и американское законодательство.

Кроме того, Ethiopian Airlines сама испытывает потребность в дополнительных самолетах для удовлетворения растущего спроса на перевозки. Этот фактор также повлиял на окончательное решение отказать России в аренде авиатехники.

Ранее сообщалось, что несколько зарубежных авиаперевозчиков обратились к российским властям с предложением передать им простаивающие самолеты Airbus A320neo с американскими двигателями Pratt & Whitney. Инициатива исходит от черногорской MelonAero, египетской AlMasria и филиппинской SEAIR Int.

Эфиопия
Россия
самолеты
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.