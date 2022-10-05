Новая симфония «Вагнера»? В Буркина-Фасо надеются на защиту от исламистов Очередной военный переворот в западноафриканской стране прошёл под российскими флагами

Фото: Sophie Garcia/AP/TASS

В Буркина-Фасо совершен второй за год госпереворот

В Буркина-Фасо 2 октября произошёл военный переворот. Власть захватили военные во главе с 34-летним капитаном Ибрагимом Траоре. Они сменили режим подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, который, в свою очередь, тоже пришёл к власти аналогичным способом в январе нынешнего года. Протестующие вышли на улицы, в том числе и с российскими флагами. У экспертов появились предположения, что за очередным переворотом в Буркина-Фасо стоит Москва. Но есть и другая версия — новый режим всего лишь надеется на помощь российских частных военных компаний (ЧВК) в борьбе с радикальными исламистскими группировками, нападающими на сёла с христианским населением, рудники и предприятия. Что лежит в основе африканской политики России на примере Буркина-Фасо — в материале NEWS.ru.

Буркина-Фасо погрузилась в беспорядки в минувшие выходные. Демонстранты в столице страны Уагадугу скандировали лозунги против бывшей своей метрополии Франции и в поддержку России. Над толпой развевались в том числе и российские флаги. Переворот произошёл, на взгляд экспертов, из-за того, что власти не смогли противостоять вооружённым отрядам радикальным исламистов, нападающих на христиан. В результате повстанческого движения, как утверждают эксперты, почти два миллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома и населённые пункты. Всего в Буркино-Фасо проживает 20,9 млн. человек.

В Буркина-Фасо на севере живут мусульмане, а на юге — христиане, но обострение ситуации между ними началось с тех пор, как в мусульманских районах утвердились радикальные исламисты, отметил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра цивилизованных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов.

Представители суфийских тарикатов лояльны к властям, не конфликтуют с христианами. Но в последнее время в этих странах появились исламистские очаги салафитов, которые не подчиняются мирным тарикатам. Более того, радикалы-салафиты настроены против них, поскольку, с их точки зрения, тарикатисты — «ненастоящие мусульмане». Группировки радикальных исламистов борются за власть — во имя идеи всемирного халифата. Они порождают конфликты и с христианами в странах этого региона, — сказал эксперт.

Фото: Kilaye Bationo/AP/TASS Буркина-Фасо

По словам Бобохонова, события в Буркина-Фасо повторяют сценарий, который наблюдался в Центральноафриканской республике и Мали. Власти, как и в тех странах, тоже не в состоянии контролировать ситуацию, разрешить внутренний конфликт. В ЦАР нормализация произошла после появления здесь ЧВК «Вагнер» и российских инструкторов. Этот опыт сейчас внедряется в Мали. На очереди, судя по всему, Буркина-Фасо. Но ещё рано говорить, что новые власти этой страны готовы ориентироваться на Москву, поскольку после переворотов у политиков часто появляются новые планы, заключил эксперт.

Участие России в событиях в Буркина-Фасо невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, но очевидно укрепление влияния Москвы в этом регионе, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов.

Такой вывод можно сделать потому, что над толпой, приветствующей госпереворот, были заметны российские флаги. К тому же российские частные военные компании уже проявили себя очень хорошо в ЦАР, Мали (граничит с Буркина-Фасо. — NEWS.ru). Не удивлюсь, если в скором будущем ЧВК «Вагнер» появится в Буркина-Фасо, хотя сейчас эта структура, судя по сообщениям наших СМИ, участвует в боевых действиях на Украине. Так или иначе, бывшие французские колонии склоняются к более тесному сотрудничеству с РФ и ищут у нашей страны защиты от исламских террористов. Французы здесь всем надоели — Париж грабил эти территории и во времена существования французской колониальной империи, и после обретения странами Тропической Африки формальной независимости в 60-е годы прошлого века. Хотя противоборство между Елисейским дворцом и Кремлём в тропической Африке продолжается, — сказал собеседник интернет-издания.

Как заметил Филиппов, Западная Африка представляет колоссальный интерес с точки зрения природных ресурсов. Потеря стран региона стала для Франции почти катастрофой. Простой пример: 75% энергобаланса Франции составляют атомные электростанции, а ураном они сейчас пользуются только африканским. Поставки идут по демпинговым ценам — они нещадно эксплуатируют природные ресурсы стран Африки. Поэтому Пятая республика делает всё возможное, чтобы вытеснить отсюда Россию. Также в Буркина-Фасо большие запасы нефти, золота, алмазов, дополнил эксперт.

Фото: ASSANE OUEDRAOGO/EPA/TASS Буркина-Фасо

На взгляд Филиппова, Францию в тропической Африке воспринимают как «колонизатора с грабительскими схемами». Влияние Парижа сохранялось в регионе лишь благодаря коррумпированным элитам этих стран, связанными с Парижем неформальными связями (так называемая система «Франсафрик»).

Но сейчас к власти пришли другие элиты и маятник качнулся в нашу сторону, — продолжает специалист по Африке. — Российская Федерация, напротив, использует идеологический потенциал, накопленный ещё в советский период. Мы предлагаем равноправное сотрудничество, поставки из этих стран будут основаны на рыночных ценах. Не потому, что мы такие хорошие, просто вся геополитическая ситуация в тропической Африке изменилась. Здесь утверждается Китай, который торгует по рыночных ценам, даёт африканским странам колоссальные кредиты, создаёт инфраструктуру. Африканские страны, таким образом, могут сами выбирать партнёров. Претензии французов на особые отношения, основанные на «старой дружбе», несостоятельны. Россия начиная с 2006 года выстраивает равноправные отношения с африканскими странами. Мы туда не вторгались — они сами просят нас прийти.

Многие эксперты сходятся во мнении, что укрепление России в богатой природными ресурсами Западной Африке — это пока лишь тенденция. Несмотря на неудачи, Франция не собирается покидать этот регион. Экономическое и военное присутствие Франции здесь остаётся более масштабным, чем России. Без французских проектов этот регион пока представить нельзя. Спор за Западную Африку между Москвой и Парижем только начинается. Но украинский кризис пока даёт преимущество Елисейскому дворцу.