Министерство здравоохранения Египта сообщило о 12 новых случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.
Инфицированы оказались пассажиры круизного судна, следовавшего по реке Нил из Асуана в Луксор.
Ранее сообщалось о трёх случаях заражения людей коронавирусом в Египте, один из пациентов уже полностью оправился от заболевания,
Власти Египта увеличили допустимый срок пребывания туристов в государстве с 90 дней до пяти лет. Для того чтобы остаться в африканской стране на длительный период, иностранным гражданам необходимо оформить визы через египетские консульства или портал по оформлению электронных виз, писал NEWS.ru.
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