https://static.news.ru/photo/35503bbc-5fa5-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sima Diab/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство здравоохранения Египта сообщило о 12 новых случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Инфицированы оказались пассажиры круизного судна, следовавшего по реке Нил из Асуана в Луксор.

Ранее сообщалось о трёх случаях заражения людей коронавирусом в Египте, один из пациентов уже полностью оправился от заболевания, отмечает Reuters.

Власти Египта увеличили допустимый срок пребывания туристов в государстве с 90 дней до пяти лет. Для того чтобы остаться в африканской стране на длительный период, иностранным гражданам необходимо оформить визы через египетские консульства или портал по оформлению электронных виз, писал NEWS.ru.