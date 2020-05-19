Силы ПНС Ливии взяли под контроль населённые пункты у авиабазы Аль-Ватия

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Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, где возобновились бои между протурецким и прозападным правительством национального согласия (ПНС) и войсками генерала Халифы Хафтара, которого поддерживала РФ.

Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля. Российская сторона указала на...