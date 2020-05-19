Африка

Силы ПНС Ливии взяли под контроль населённые пункты у авиабазы Аль-Ватия

12:59, 19 мая 2020 164
Фото: Xinhua/Global Look Press

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии взяло под контроль два населённых пункта, расположенных в 60 км к югу от стратегической авиабазы Аль-Ватия. Военным удалось оттеснить сторонников самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА).

Посёлки Бедр и Тиджи расположены в провинции Налут недалеко от границы с Тунисом, уточняет Anadolu Agency.

18 мая под контроль ПНС перешла база Аль-Ватия, которую военные Хафтара с августа 2014 года использовали для ударов по Триполи. Операция по её освобождению была начата 5 мая, писал NEWS.ru.

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