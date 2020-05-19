Силы ПНС Ливии взяли под контроль населённые пункты у авиабазы Аль-Ватия

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии взяло под контроль два населённых пункта, расположенных в 60 км к югу от стратегической авиабазы Аль-Ватия. Военным удалось оттеснить сторонников самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА).
Посёлки Бедр и Тиджи расположены в провинции Налут недалеко от границы с Тунисом,
18 мая под контроль ПНС перешла база Аль-Ватия, которую военные Хафтара с августа 2014 года использовали для ударов по Триполи. Операция по её освобождению была начата 5 мая, писал NEWS.ru.
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