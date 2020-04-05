Коронавирусом в Африке заразились более 8,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/2f475ba0-7725-11ea-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

На Африканском континенте число случаев заражения коронавирусом достигло 8536. Об этом заявили в Африканском союзе.

Больше всего заражений зарегистрировано в Южно-Африканской Республике — 1585 случаев, скончались девять человек. В Алжире и Египте выявлено более 1,1 тысячи заболевших. В Алжире умерли 105 человек, в Египте скончались 71 человек, в Марокко — 59.

Нет данных о случаях заражения в Лесото, Южном Судане, Западной Сахаре и в островных государствах — Сан-Томе, Принсипи и Коморах.

NEWS.ru писал, что к 30 марта в Ботсване выявили первый случай заражения коронавирусом. Заразившиеся приехали из Таиланда и Великобритании.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, умерли более 64 тысяч, излечились 246 тысяч человек.