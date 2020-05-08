Из тюрем ЮАР из-за пандемии выпустят 19 тысяч заключённых

https://static.news.ru/photo/12f008de-912a-11ea-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что для сдерживания распространения коронавируса в исправительных учреждениях на свободу будут выпущены около 19 тысяч заключённых. По словам политика, условно-досрочное освобождение коснётся осуждённых с низким уровнем риска.

Рамафоса подчеркнул, что на такой шаг руководство страны решило пойти после соответствующего призыва Организации Объединённых Наций. Тех, кто нарушит условия выхода по УДО, власти вернут за решётку.

В ЮАР, как и во многих других странах, исправительные учреждения были свидетелями вспышек коронавирусной инфекции среди заключённых и персонала, — цитирует Reuters заявление президента страны.

В ЮАР, население которой составляет порядка 58 млн человек, в пенитенциарных учреждениях находятся около 155 тысяч заключённых. От коронавируса в республике скончались более 160 человек, общее число заражённых превышает восемь тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за связанных с пандемией COVID-19 экономических проблем количество жителей стран Западной Африки, которым необходима продовольственная помощь, может увеличиться в ближайшие полгода до 43 млн.