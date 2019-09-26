Ранее ситуацию в Ливии обсудили на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Время обсуждения было сокращено вдвое, из-за чего глава Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич не смог рассказать о нарушении прав человека в североафриканском государстве, а также об ужасных условиях, в которых правительство национального согласия содержит иностранных граждан, включая Максима Шугалея и Самера Суэйфана из России.
В апреле Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату ливийской столицы, писал News.ru.