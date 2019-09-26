https://static.news.ru/photo/ac964952-e037-11e9-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AlphaSpecnaz/Twitter

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар сообщил о необходимости сесть за стол переговоров.

Когда всё сказано и сделано, нам необходим диалог и мы должны сесть за стол переговоров, — приводит France Presse заявление Хафтара.

Libyan strongman Khalifa Haftar has said he is open to dialogue after repeatedly rejecting UN calls for talks https://t.co/Hbp2Pb256i pic.twitter.com/aF2rWlT7HW — Arab News (@arabnews) September 26, 2019

Маршал подчеркнул, что открыт к диалогу.

Ранее ситуацию в Ливии обсудили на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Время обсуждения было сокращено вдвое, из-за чего глава Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич не смог рассказать о нарушении прав человека в североафриканском государстве, а также об ужасных условиях, в которых правительство национального согласия содержит иностранных граждан, включая Максима Шугалея и Самера Суэйфана из России.

В апреле Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату ливийской столицы, писал News.ru.