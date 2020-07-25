Экс-спикера парламента Судана задержали полицейские

https://static.news.ru/photo/f2350e6a-cf71-11ea-bb97-fa163e074e61_660.jpg Хартум, Судан. Фото: Christopher Michel/flickr.com

Сотрудники правоохранительных органов Судана сообщили о задержании бывшего спикер парламента Ибрагима Умара.

Полицейские из отдела по возврату разграбленных средств задержали Умара на фоне его участия в протестной акции исламистских движений в пятницу, в ходе которой высказывались претензии против последних изменений в законодательстве, — пишет газета Sudan Tribune.

Помимо этого, он нарушил закон о роспуске партии «Национальный конгресс». Согласно данному документу, ему запрещено заниматься политической деятельностью. Лидером это партии являлся экс-президент Судана Омар аль-Башир.

Ранее NEWS.ru передавал, что власти США сняли санкции со 157 предприятий Судана. Американская сторона приняла решение аннулировать их ещё в октябре 2017 года, однако только сейчас это было воплощено в жизнь.