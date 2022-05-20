Еда и оружие: РФ заходит в Мали, тесня Францию Делегация из Бамако осталась очень довольна после встречи с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп / Фото Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В последнее время Африка стала ещё одним полем разрастающегося противостояния между Россией и западным миром, которое ставит страны Черного континента перед выбором. Власти Мали, отправив в Москву свою делегацию, похоже, уже приняли для себя решение. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров выслушал малийского коллегу Абдулайа Диопа и пообещал ему всестороннюю поддержку. Визит проходит на фоне попытки госпереворота в Бамако, который, по словам местного правительства, получил поддержку со стороны некоего «западного государства». Известно, что 11–12 мая группа «антипрогрессивно настроенных военных» попыталась захватить власть в Бамако. Четких доказательств поддержки со стороны «западного государства» малийский министр привести не смог и назвал озвученные заявления лишь «предположением», но, похоже, речь идет о Франции — бывшей метрополии, которая сохраняет очень значительное влияние в Западной Африке. Теперь напряженные отношения с Парижем заставили Бамако обратить свои взоры на Москву, которая в настоящее время уделяет все больше внимания Черному континенту.

Россия не даст умереть с голоду

Мали, где уже давно разгорается гражданская война, теперь оказалась в еще более сложной ситуации. В феврале Париж решил вывести оттуда свои войска, которые на протяжении десяти лет участвовали в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба» против террористов ИГ* и «Аль-Каиды»*. Неожиданные действия французских властей поставили под угрозу действующее правительство, которое уже давно живет со страхом быть свергнутым. Воспользовавшись ситуацией, Москва сделала «ход конем». Лавров подчеркнул, что Россия, в отличие от европейских коллег, продолжит оказывать поддержку Мали для нейтрализации террористической угрозы в стране.

Бамако, Мали shutterstock.com

Налицо реальная опасность возникновения анклавов безвластия, где беспрепятственно будут орудовать боевики незаконных вооруженных формирований. Для нас очень важно услышать свежие оценки ситуации, которая складывается в вашей стране, об усилиях вашего правительства по нормализации обстановки, в том числе ликвидации террористической угрозы. Мы будем продолжать в этом вопросе оказывать вам всяческую поддержку, — подчеркнул Лавров.

Малийская сторона подтвердила, что подобные заявления Москвы подкрепляются реальными действиями и уже видны практические результаты. Диоп отметил, в частности, что между странами налажено очень серьезное военно-техническое сотрудничество, а Россия удовлетворила все просьбы относительно поставок вооружения. Поэтому теперь малийский народ может противостоять международному вмешательству, которое их явно не устраивает.

Единственная проблема, которая у нас есть, — вмешательство других стран. Малийцы решили сами стать хозяевами собственной судьбы и выстраивать жизнь согласно своему личному видению. Наши партнеры просто еще не поняли, что мир изменился. Страны, которые претендуют на защиту демократии, организуют попытки свержения нашей власти самыми различными методами. Но самое важное для нас — поддержка малийского народа, — сказал Диоп.

Действительно, малийское население уже не первый год выражает недовольство французским военным вмешательством и просит Россию о помощи. Граждане иногда выходят на демонстрации у здания российского посольства с пророссийскими лозунгами, а в руках вместо французских флагов уже российские.

Их возмущение прежде всего обусловлено пагубной экономической ситуацией в стране. Санкционное давление со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ЕС стало, пожалуй, одной из ключевых тем переговоров руководителей дипведомств. Как признался Диоп, за поддержкой именно в этой сфере делегация прибыла в Москву. Здесь стороны договорились о безостановочных поставках пшеницы, удобрений, нефтепродуктов, продуктов первой необходимости и даже условились построить новую железную дорогу.

Мы серьёзно настроены на продвижение конкретных договоренностей в области сельского хозяйства. Во время пребывания в Москве малийская делегация проведет контакты с профильными российскими компаниями и ведомствами. Результаты уже наметились. Будем продвигать все эти договоренности, — сказал российский министр.

Диоп в конце пресс-конференции выразил свою удовлетворенность переговорами. Он подчеркнул, что в вопросе партнерства с Москвой у Бамако есть хороший задел для работы на будущее и удовлетворения потребностей малийского народа.

Бамако, Мали shutterstock.com

Я уеду отсюда в полной убежденности, что у нас есть конкретные планы для обеспечения бесперебойных поставок в Мали, — заключил малийский министр.

Макрон негодует

На этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали и приостановит военные поставки. Такое решение было принято после заявлений о попытке государственного переворота в африканской республике, которое силам обороны удалось избежать «благодаря своей бдительности и профессионализму».

Мы решили подтвердить принятое месяц назад решение приостановить подготовку подразделений Вооруженных сил Мали и национальной гвардии. Мы также приостановили поставки военного оборудования в рамках европейского фонда мира, которые направлялись туда. Мы сократим число сотрудников в Мали, — сказал Боррель.

При этом европейцы пообещали представить измененную концепцию присутствия ЕС в Мали, потому как гарантий о «невмешательстве наемников из России» по-прежнему нет.

Проблема наемников раздражает европейцев и, в частности, Париж, который всячески пытается воспрепятствовать военно-дипломатическому «проекту» Москвы в Африке. Дело в том, что Запад обвиняет Москву в присутствии российских наемников в Африке. Французские власти, опираясь на свои источники, заявляют о сотнях человек. А в МИД Франции и вовсе уверены, что речь идет об «одной тысяче» вагнеровцев.

Впрочем, Москва подобные заявления опровергает. В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заверил, что «российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали». Но европейские друзья в такие заявления верят с трудом, потому и продолжают свое давление.

В феврале Елисейский дворец заявил о решении уйти из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Документ был подписан властями 23 государств и руководством ЕС и Африканского союза. При этом от целей защиты стран бывших французских колоний стороны не отказались и заявили «о готовности активно рассматривать возможность расширения своей поддержки соседним странам Гвинейского залива и Западной Африки на основании их запросов».

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Газета Le Monde писала, что сосуществование с наемниками становилось все менее возможным. Как известно из сообщений, все больше районов становятся недоступными для проведения французской антитеррористической операции «Бархан».

Ситуацию усугубило и взятое ранее обязательство малийских властей провести 27 февраля парламентские и президентские выборы. Бамако объявило об их «переносе» минимум на пять лет. Это заставило ЭКОВАС ввести рестрикции, которые сегодня рушат экономику африканской республики.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.