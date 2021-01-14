Дипломаты рассказали о планах Варламова и Верзилова в Южном Судане

https://static.news.ru/photo/4a843bf2-5660-11eb-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Илья Варламов, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов и другие россияне, задержанные 13 января в Южном Судане, остаются на территории страны, рассказали в посольстве России в Уганде. Россияне планируют вернуться в Москву 15 января.

Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу (столица Южного Судана. — NEWS.ru), сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними всё в порядке, — рассказал представитель посольства журналистам РИА Новости.

Он отметил, что граждане РФ ни на что не жаловались.

В свою очередь посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг рассказал агентству, что в данной ситуации произошло небольшое «недопонимание». По его словам, россиян освободили после того, как правительство государства узнало о ситуации. Из разместили в отеле до следующего дня.

Хочу призвать российских туристов, желающих посетить Южный Судан <...> рекомендуется получить визу в посольстве в Москве. Туристам нужно получить информацию о регионах, которые они хотят посетить, — отметил он.

Дипломат добавил, что задержанные россияне не получали визу в Москве.

Интересно, где они получили визу, — заключил он.

Варламов, его жена, Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотры у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.

Позже их освободили. Официальный представитель МИД РФ объяснила это «предпринятыми усилиями». В свою очередь Верзилов рассказал, что вопрос помог решить друг сына президента Южного Судана. По его словам, сын главы государства позвонил высокопоставленному сотруднику службы нацбезопасности страны и тот потребовал у силовиков отпустить россиян. Этот человек решил организовать для россиян конвой, который доставит их в место назначения, но люди, которые должны были решить этот вопрос на месте, оказались пьяны.

Также Варламов говорил, что их сопровождающего пытали местные силовики, пытаясь выяснить, где россияне спрятали дрон, писал NEWS.ru.