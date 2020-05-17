Бандиты убили 20 мирных жителей на востоке Конго

https://static.news.ru/photo/ed3a4aca-9852-11ea-82f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: a02/Global Look Press

На востоке Демократической Республики Конго от рук группы вооружённых бандитов погибли 20 мирных жителей, сообщают 17 мая конголезские СМИ.

Отмечается, что убийство произошло в посёлке Джису в провинции Итури. По словам местных жителей, нападение на населённый пункт совершили члены бандитской группировки CODECO.

О жертвах и раненых в разговоре с журналистами сообщил член административного совета территории Джугу Адель Алинги.

20 человек ранены, ещё 17 госпитализированы, — приводит его слова информационный портал «Актюалитэ».

Группировка CODECO сформировалась в восточной части Конго. В бандформирование входят представители народа ленду. Группировка принимает активное участие в столкновениях с народом хема. Межобщинное напряжение началось ещё в 1911 году.

Как ранее писал NEWS.ru, миссия ООН обвинила Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара в обстреле аэропорта Триполи во время взлёта пассажирского лайнера, а также в неизбирательных бомбардировках других гражданских объектов.

По информации Организации Объединённых Наций, при обстреле 9 мая погибли мирные жители и пострадали объекты инфраструктуры аэропорта Митига: самолёты, топливные хранилища, пожарные машины.