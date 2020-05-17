Бандиты убили 20 мирных жителей на востоке Конго

На востоке Демократической Республики Конго от рук группы вооружённых бандитов погибли 20 мирных жителей, сообщают 17 мая конголезские СМИ.
Отмечается, что убийство произошло в посёлке Джису в провинции Итури. По словам местных жителей, нападение на населённый пункт совершили члены бандитской группировки CODECO.
О жертвах и раненых в разговоре с журналистами сообщил член административного совета территории Джугу Адель Алинги.
20 человек ранены, ещё 17 госпитализированы, — приводит его слова информационный портал «Актюалитэ».
Группировка CODECO сформировалась в восточной части Конго. В бандформирование входят представители народа ленду. Группировка принимает активное участие в столкновениях с народом хема. Межобщинное напряжение началось ещё в 1911 году.
Как ранее писал NEWS.ru, миссия ООН обвинила Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара в обстреле аэропорта Триполи во время взлёта пассажирского лайнера, а также в неизбирательных бомбардировках других гражданских объектов.
По информации Организации Объединённых Наций, при обстреле 9 мая погибли мирные жители и пострадали объекты инфраструктуры аэропорта Митига: самолёты, топливные хранилища, пожарные машины.
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