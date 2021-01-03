Активистку из Танзании вызвали в полицию из-за отказа от ислама

https://static.news.ru/photo/b68557b8-4db5-11eb-9ee4-fa163e074e61_660.jpg Зара Кей Фото: Zara Kay/twitter.com

Активистку из Танзании Зару Кей, выступающую за права женщин, вызвали на допрос в полицию. Девушка заявила, что на неё пожаловались из-за богохульства.

Кей росла в шиитской семье в Танзании, а во время учёбы в Австралии она отказалась от следования канонам ислама. 28 декабря 2020 года девушку вызвали в полицию, пишет The Guardian.

Иду в полицейский участок, потому что кто-то заявил на меня за богохульство. Удачи мне, — написала девушка в Twitter.

Okay so going into the police station because someone reported me in for blasphemy.

Good luck — Zara Kay (@zarakayk) December 28, 2020

Британское издание уточняет, что официально в Танзании нет законов, запрещающих богохульство. Кай после допроса не стали задерживать. Она сообщила, что её отпустили под залог. В полиции девушку расспрашивали об отказе от ислама и о её организации Faithless Hijabi, поддерживающей женщин, отказавшихся от веры.

Активистке предъявили три обвинения: за критику президента в соцсетях, за то, что она не сдала танзанийский паспорт после получения гражданства Австралии, и за использование сим-карты, зарегистрированной на имя члена семьи. В совете бывших мусульман Великобритании призвали власти Танзании прекратить преследование девушки. В организации отмечают, что статью о сим-картах в африканской стране используют для преследования инакомыслящих.

В австралийском МИД заверили, что оказывают Кай всю возможную поддержку.

В мае 2020 года марокканская полиция арестовала известного в стране актёра Рафика Бубкера по обвинению в богохульстве, передавал NEWS.ru. Мужчина записал видеоролик, в котором высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя. Бубкер утверждал, что выпивка помогает соединиться с богом. Во время записи актёр был пьяным.