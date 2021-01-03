Активистку из Танзании вызвали в полицию из-за отказа от ислама

Британское издание уточняет, что официально в Танзании нет законов, запрещающих богохульство. Кай после допроса не стали задерживать. Она сообщила, что её отпустили под залог. В полиции девушку расспрашивали об отказе от ислама и о её организации Faithless Hijabi, поддерживающей женщин, отказавшихся от веры.
Активистке предъявили три обвинения: за критику президента в соцсетях, за то, что она не сдала танзанийский паспорт после получения гражданства Австралии, и за использование сим-карты, зарегистрированной на имя члена семьи. В совете бывших мусульман Великобритании призвали власти Танзании прекратить преследование девушки. В организации отмечают, что статью о сим-картах в африканской стране используют для преследования инакомыслящих.
В австралийском МИД заверили, что оказывают Кай всю возможную поддержку.
В мае 2020 года марокканская полиция арестовала известного в стране актёра Рафика Бубкера по обвинению в богохульстве, передавал NEWS.ru. Мужчина записал видеоролик, в котором высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя. Бубкер утверждал, что выпивка помогает соединиться с богом. Во время записи актёр был пьяным.
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