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24 июля 2025 в 14:45

Врач раскрыл неочевидную пользу вешенок для здоровья

Гастроэнтеролог Румянцев заявил, что вешенки поддерживают иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грибы вешенки позволяют поддержать иммунитет и работу щитовидной железы, заявил KP.RU гастроэнтеролог Виталий Румянцев. Их можно найти как в магазине, так и в лесу. Врач также отметил, что вешенки подходят для выращивания на даче и даже дома.

В вешенках много цинка, а это незаменимый элемент для мужчин — он поддерживает репродуктивную функцию и уровень тестостерона. Вешенки содержат селен, который отвечает за работу иммунитета, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, снижает риски образования тромбов, — рассказал Румянцев.

Женщинам употребление вешенок поможет поддержать здоровье кожи, волос и ногтей, отметил врач. Дело в том, что в этих грибах содержатся витамины группы B. Для того, чтобы вырастить их в домашних условиях нужна влажная питательная среда — старые пни, тюки соломы или готовый субстрат из магазина.

Терапевт Екатерина Сысоева ранее заявила, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.

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