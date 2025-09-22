«Интервидение-2025»
В США планируют объявить о возможной причине аутизма у детей

WP: Белый дом объявит о связи аутизма у детей с приемом беременными парацетамола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские власти 22 сентября планируют официально предупредить беременных женщин об опасности приема парацетамола (ацетаминофена), передает The Washington Post со ссылкой на источники. Вместо него женщинам могут посоветовать принимать малоизвестный препарат «Лейковерин».

Решение связано с новыми исследованиями, указывающими на потенциальный риск развития расстройств аутистического спектра у детей при использовании препарата во время беременности. Эту тему затронул и президент США Дональд Трамп, выступая на траурном митинге в память консервативного активиста Чарли Кирка. Он анонсировал грядущее заявление, хотя и не раскрыл деталей.

Думаю, вы найдете это потрясающим. Мне кажется, мы нашли решение проблемы аутизма, приводит его слова CNN.

Ранее украинская депутат Марьяна Безуглая призналась, что живет с синдромом Аспергера. По ее словам, особенности мышления и восприятия мира не раз становились причиной давления со стороны окружающих. Она также отметила, что ее эмоциональные реакции — это результат сознательной социализации, а врожденная особенность мешает ей лгать.

