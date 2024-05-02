Россиянам раскрыли опасность злоупотребления солью Диетолог Тараско: злоупотребление солью может привести к инфаркту или инсульту

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Злоупотребление солью может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например инфаркту или инсульту, рассказала в беседе с «ФедералПресс» диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско. По ее словам, нужно отследить и сократить количество соли в своем рационе.

Чрезмерное употребление соли опасно для здоровья, поскольку она задерживает жидкость в организме, а это может стать причиной развития артериальной гипертензии, объяснила врач. Вследствие этого может случиться инсульт или инфаркт.

Если бы человек потреблял хотя бы в три раза меньше соли, то количество инфарктов и инсультов было бы в два раза меньше, — отметила эксперт.

Диетолог добавила, что, согласно рекомендациям ВОЗ, для взрослого человека суточная норма потребления соли составляет 5 г во всех продуктах. Однако отслеживать количество потребляемой соли трудно, поскольку она уже содержится во многих продуктах, например в сырах, овощах, фруктах, хлебе, консервах и соусах.

Ранее терапевт-кардиолог Этери Колесник посоветовала внимательно читать этикетки на продуктах, а также отказаться от присаливания воды во время варки овощей, макарон и круп, чтобы снизить употребление соли. Как пояснила специалист, взрослый человек в среднем за день съедает 11 г соли, при этом норма не должна превышать 5 г.