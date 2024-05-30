Названы продукты, помогающие избавиться от бессонницы Биолог Лялина: бананы, овсянка и теплое молоко помогают победить бессонницу

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Победить бессонницу поможет добавление в рацион бананов, брокколи, чая из ромашки, мелиссы или мяты, а также овсянки, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, также человеку будет проще заснуть после теплого молока с медом.

Чай из ромашки, мелиссы и мяты — его рекомендуют для расслабления и помощи в засыпании. Теплое молоко с медом также может быть успокаивающим напитком перед сном. Бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна). Овсянка может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес, — заявила Лялина.

Она отметила, что людям с подобными расстройствами также помогут миндаль и лосось. Эксперт добавила, что быстрее засыпают те, кто уделяет достаточно времени физическим нагрузкам.

Миндаль содержит магний, который также способствует выработке мелатонина и может содействовать расслаблению. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна. Избегайте употребления перед сном кофеина и никотина. Вставайте и ложитесь в одно время, занимайтесь физкультурой, отключайте гаджеты за 30 минут до сна, — подытожила Лялина.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом. По его словам, такие явления могут провоцировать инсульты, кровотечения и бессонницу. Врач подчеркнул, что минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и нагрузок на сердце.