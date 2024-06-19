Малышева рассказала о чудесном спасении новорожденной с ротавирусом Малышева: врачи во Владивостоке спасли новорожденную с ротавирусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке врачи краевой детской клинической больницы спасли новорожденную девочку с ротавирусом, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. У ребенка было тяжелое поражение кишечника, с которым удалось справиться в ходе двух операций и реабилитации.

Родилась эта девочка очень долгожданной. К сожалению, родилась немного раньше срока, не в 40, а в 35 недель. Примерно через месяц резкое ухудшение состояния — рвота, понос. Очень быстро оказалось, что это не просто кишечная инфекция, а ротавирус, — рассказала Малышева.

Кишечник выстлан ворсинками, которые позволяют всасываться воде, однако ротавирус убивает их, делая из кишечника лысое поле — орган становится недееспособным, отметил иммунолог Андрей Продеус. Разрушается и сама стенка кишечника, образуются дыры, что приводит к перитониту, добавил он.

Таким тяжелым было состояние девочки. Врачи принимают решение оперировать. Во время операции нужно было удалить часть кишечника, потому что она была дырявая и абсолютно непригодная для жизни. Дальше ребенка выхаживали, — подчеркнула телеведущая.

Главный оперирующий хирург Екатерина Шмырева рассказала, что у ребенка было тотальное поражение кишечника — от двенадцатиперстной кишки и практически до сигмовидной кишки. Самой трудной задачей было сохранить ребенку орган и восстановиться, чтобы девочка могла жить полноценной жизнью, пояснила врач. Мама ребенка рассказала, что его жизнедеятельность ничем не отличается от других детей. У девочки нет проблем с пищеварением и особенностей в питании.

Кроме радости мы ничего не испытываем. Есть счастье в жизни, которого могло не быть, и это надо хорошо понимать. Огромное спасибо докторам, — заключила Малышева.

Ранее дерматолог Александра Филева предостерегла россиян от купания в водоемах, где плавают утки и гуси. Это может обернуться заражением церкариозом, ротавирусом, дизентерией, гепатитом А, брюшным тифом, холерой и другими кишечными инфекциями, предупредила она.