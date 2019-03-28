Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в России и, соответственно, падающие доходы населения, спрос россиян на успокоительные препараты не снижается. За 49 недель 2018 года россияне купили 151,5 млн упаковок успокоительных средств на сумму порядка 7,8 млрд рублей. Такие данные News.ru предоставило аналитическое агентство DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи седативных лекарственных средств в натуральном выражении выросли почти на 1%.

К самым распространённым формам психической патологии традиционно относят невротические расстройства. По некоторым данным, такие нарушения наблюдаются более чем у 10% населения. При этом ранее СМИ со ссылкой на статистику Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева сообщали, что за последние пять лет число россиян, страдающих невротическими расстройствами, снизилось на 17%.

Между тем психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, напротив, уверен, что число граждан, страдающих различными неврозами, неуклонно растёт, с чем и связан устойчивый спрос на различные седативные лекарственные средства.

Сергей Булкин/News.ru

«Активно увеличивается количество пациентов с так называемыми неврозами большого города, которые связаны с постоянным стрессом, перенаселённостью мегаполисов. Они включают в себя тревожность, сопровождаются слабостью, вялостью и различными расстройствами. Как правило, люди, страдающие неврозами тревожного-депрессивного характера, начинают сами без консультации со специалистом в большом количестве применять успокаивающие препараты в надежде, что они им помогут», — констатирует психотерапевт.

В последние несколько лет, утверждает Файнзильберг, ситуацию с ростом неврозов у граждан существенно усугубляет экономические и политические изменения в стране и мире. Неблагоприятный информационный фон провоцирует новые тревоги и расстройства, заявляет он.

«Происходит заметное замедление роста экономики, а следовательно, и уменьшение доходов населения. Кроме того, в СМИ регулярно появляются новости то про обвал рубля, то про массовые увольнения. Это нервирует людей, они начинают волноваться за будущее, за своё экономическое благополучие. Также увеличивает чувство тревоги у населения террористическая активность. Мы не ощущаем себя в безопасности. И наконец, напряжённая политическая ситуация. Все вокруг говорят, в том числе в руководстве страны, о военных достижениях и рисках. Это тоже приводит к нарастанию тревожного компонента», — сообщил врач.

По его мнению, россияне не обращаются к докторам, как правило, из-за того, что не считают подобные расстройства серьёзным заболеванием или, напротив, не хотят идти к профильным специалистам, боясь прослыть психом.

В отечественной медицинской культуре и культуре сбережения здоровья не принято обращаться к психотерапевту или психологу для решения собственных проблем, сетует собеседник News.ru. Некоторые россияне вообще считают, что это стыдно. Поэтому и процветает самолечение.

Он напомнил, что пару лет назад в городских поликлиниках произошло сокращение ставок психотерапевтов, что также повлияло на рост числа людей, занимающихся самолечением, которые принимают различные препараты бесконтрольно. В результате чего люди, заглушая симптомы купленными наугад препаратами, лишь усугубляют ситуацию.