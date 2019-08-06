https://static.news.ru/photo/7e38a880-b8db-11e9-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В городской клинической больнице № 13 с 8 по 29 августа будут проводить бесплатные консультации для женщин.

Сообщается, что врачи-гинекологи примут пациентов по четвергам с 12:00 до 15:00. Для получения консультации в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, уточняет АГН « Москва ».

Как ранее пиcал News.ru, всё больше россиян сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. По данным Минздрава, только за период с 2014 по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19%, а среди мужского — на 22%.