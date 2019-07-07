https://static.news.ru/photo/236f61e6-a094-11e9-9f3b-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Британские власти, прикрываясь борьбой с «фейковыми новостями», на самом деле стремятся снизить «градус тенденций», которые считают разрушительными для страны. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, Лондон не устраивает создание «новой европейской конструкции» на различных международных площадках. На противостояния этому выделяются средства под предлогом борьбы с «фейками».

Слуцкий добавил, что аналогичным образом действуют США, когда занимаются вмешательством в конституционный строй других государств посредством неправительственных организаций, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, британский кабмин намерен выделить 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) в ближайшие три года на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе. Часть этих средств будет направлена на поддержку независимых СМИ на Балканах.