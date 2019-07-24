https://static.news.ru/photo/c8c1434a-ae12-11e9-8aa6-fa163e074e61_1024.jpg Мартин Селмайр Фото: P0009/picture alliance/Global Look Press

Генеральный секретарь Еврокомиссии (ЕК) Мартин Селмайр покинул пост. Он займёт временную должность советника главы ЕК. Об этом журналистам сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Еврокомиссия приняла решение назначить Мартина Селмайра временным советником в генеральном секретариате Еврокомиссии, в этой должности он будет продолжать консультировать председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегической важности,— цитирует Андрееву ТАСС .

Экс-главу кабинета Юнкера назначили на этот пост 1 января 2018 года непосредственно указанием председателя ЕК, в обход действующей конкурсной процедуры. Это спровоцировало скандал в Брюсселе, но Селмайр удержал должность.

16 июля 2019 года на должность председателя Еврокомиссии была избрана глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. За неё проголосовали 383 депутата Европарламента, против — 327, воздержались — 22, писал News.ru.