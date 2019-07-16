https://static.news.ru/photo/640710be-a7fb-11e9-8254-fa163e074e61_1024.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. За неё отдали голоса 383 парламентария, против — 327, воздержались — 22.

Для утверждения кандидатуры фон дер Ляйен требовалось абсолютное большинство в 374 голоса, передаёт ТАСС .

Доверяя мне, вы показываете уверенность в единой Европе. Давайте же будем работать вместе конструктивно, — заявила фон дер Ляйен, обращаясь после своего избрания к депутатам.

Как писал News.ru, в начале июля Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов Евросоюза. Тогда Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на пост главы Еврокомиссии. Позднее она заявила, что покидает пост министра обороны Германии.